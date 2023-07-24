اجتماع وزيري الكهرباء والبترول وقيادات القطاعين لحل أزمة التخفيف

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وزيري البترول والكهرباء، بعقد جلسة صباح اليوم، ضمت قيادات القطاعين، لوضع حد لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء عن المواطنين، والتي تسببت فيها اختلال ضغوط الغاز الواصل إلى محطات توليد الكهرباء.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة الكهرباء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس أسامة عصران نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، كما حضر مع المهندس طارق الملا وزير البترول، الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

وعقد الاجتماع بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مناقشة طرق جديدة لمعالجة الوضع

وناقش الاجتماع، المحاولات التي تمت من جانب قطاع البترول لرفع ضغوط الغاز الواصل إلى محطات توليد الكهرباء، ومناقشة طرق جديدة لمعالجة الوضع لإنقاذ تعهد رئيس الوزراء للشعب المصري بانتظام التيار الكهربائي لجميع مستخدميه منتصف الأسبوع الحالي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي الأربعاء الماضي بالعلمين لأول مرة منذ أسبوعين، عن تخفيف الأحمال بسبب أزمة وصول الغاز لمحطات التوليد.

وتعهد مدبولي، بناء على وعد من وزير البترول، بإصلاح ضخ الغاز للمحطات منتصف الأسبوع، وعندما اقترب موعد التعهد مع استمرار الانقطاع بنفس الكثافة، طالب رئيس الوزراء قيادات قطاعي البترول والكهرباء، بالاجتماع وسرعة وضع حل للأزمة، بما يؤدي لانتظام التيار الكهربائي لجميع مستخدميه.