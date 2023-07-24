تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة جرويتر فورت وديًا

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة الودية التي تجمعه أمام نظيره جرويتر فيورت الألماني، والتي يحتضنها ملعب استاد رونهوف سبورت بارك، ضمن الإستعدادات التحضيرية للموسم الجديد.

محمد صلاح بديلاً في تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

وسط الملعب: ترينت ألكسندر أرنولد، أليكسيس ماك أليستر، كودي جاكبو.

الهجوم: دواك، لويس دياز، ديوجو جوتا.

دكة البدلاء: أدريان، بيتالوجا، جوميز، نونيز، محمد صلاح، كورتيس جونز، إليوت، تسيميكاس، ماتيب، كلارك، سكانلون، ماكونيل، كوماس، كوانساه، فرايندورف.

موعد مباراة ليفربول وجرويتر فورت

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول و جروثر فيورث الألماني اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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يُذكر أن فريق ليفربول تفوق علي غريمه الألماني كارلسروه في أولى مبارياته الودية بنتيجة 4-2 للريدز، وسجل لليفر نونيز الهدف الأول في الدقيقة 3، وسجل كودي جاكيو الهدف الثاني 69، وأحرز ديجو جوتا الهدفين الأول والثاني في الوقت البدل ضائع من عمر المباراة.