الزمرد الأخضر يزين إطلالة ديبيكا بادكون (صور)

تعد النجمة الهندية ديبيكا بادكون من نجمات الصف الأول البارعات في التمثيل وتملك ذوق خاص يجعلنا نقف بدهشة من أناقه إطلالاتها المتنوعة المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

ولا تفشل ديبيكا بادكون أن تزيد من حبنا وعشقنا إلي الزي الهندي الساحر الذي يعبر عن هواية الهند؛ ليخطف قلوبنا اتجاه.

وتألقت ديبيكا بادكون في أحدث ظهور لها، بإطلالة هندية ساحرة، مفعمة بالجاذبية والفخامة في آن واحد، متألقة بالزي الهندي المزين بالاكسسوارات الناعمة مع الحبات الفضية والشيفون الناعم بلون الاوف وايت.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الالماس المزين بالزمرد الأخضر.

أما من الناحية الجمالية، اختارت لم خصلات شعرها لاعلى كعكه ووضعت مكياجًا ناعمًا ما الأيشادو البني وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

ديبيكا بادكون

ديبيكا بادكون ولدت في 5 يناير 1986، هي ممثلة هندية وعارضة أزياء شهيرة سابقة. تعتبر ديبيكا من أشهر عارضات الأزياء اللواتي أصبحن ممثلات، واليوم أصبحت ديبيكا من ممثلات الصف الأول في بوليود، وذلك بتقديمها عدد من أقوى الأفلام الهندية، مثل فيلم رام ليلا الذي حصلت على أول جائزة فيلم فير أفضل ممثلة عنه، وفيلم بيكو أيضا الذي حصلت على جائزة فيلم فير الثانية عن فئة أفضل ممثلة، وهي ثان ممثلة هندية تدخل قائمة فوربس يعد دخول بريانكا تشوبرا مرتين على التوالي.

مشوارها الفني

بدأت مسيرتها في فيلم Aishwarya عام 2006، ثم بدأت مشوارها في بوليوود سنة 2007 في فيلم أوم شانتي أوم مع الممثل شاروخان وهاوجين سيف. شاركت ديبيكا بأفلام أخرى منها ها بي نيو ير وشناي اكسبريس وكوكتيل.

السيرة

ولدت ديبيكا بادوكون في 05 من يناير سنة 1986 في كوبنهاغن، الدانمارك. ثم انتقلت برفقة عائلتها إلى بنغالور عندما كانت تبلغ من العمر أحد عشر شهرًا. والدتها كانت تعمل وكيلة سفر ووالدها لاعب كرة الريشة الطّائرة والذي لعب على المستوى الدولي للهند وفاز ب (England Championship) في عام 1980.، ولديها أخت صغرى تدعى أنيشا بادكون. حضرت بادكون المدرسة الثّانويّة في بانجالور وفيما بعد أخدت دراسات جامعيّة من كلّيّة Mount Carmel، وحين دراستها في المدرسة الثّانويّة شاركت ديبيكا في بطولة رياضة الرّيشة على المستوى الدولي كأبيها، وكان هذا الأخير عضو في نادي الرّيشة الطّائرة، بخلاف أبيها هي كانت غير متحمّسةً لمتابعة مهنتها كلاعبة رياضة الرّيشة وتركتها بسبب امتحاناتها المدرسية.

عروض الأزياء

أثناء متابعة دراساتها في الكلّيّة، قرّرت ديبيكا متابعة مهنة عارضة الأزياء بسبب القبول الذي تلقته من النقاد وذلك راجع لشكلها الممشوق، وقد فازت بلقب أفضل نموذج أنثوي في غلاف مجلة بلاي بوي. وبعد ذلك اُخْتِيرَتْ كأحد النّماذج لنتيجة ثوب سباحة الكينجفيشر ل2006، وفازت بجائزتين في جوائز زي إف (عارضة السّنة) كما اُخْتِيرَت أيضًا كسفيرة للكينجفيشر.