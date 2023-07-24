3 أسباب رئيسية تسبب الصداع المزمن.. المسكنات أبرزها

يعاني معظم الناس من الصداع من وقت لآخر ولكن إذا كنت تعاني من الصداع أكثر من الأيام، فقد يكون لديك صداع يومي مزمن.

بدلاً من نوع معين من الصداع ، يشمل الصداع اليومي المزمن مجموعة متنوعة من أنواع الصداع الفرعية يشير مصطلح مزمن إلى عدد مرات حدوث الصداع ومدة استمرار الحالة، إن الطبيعة المستمرة للصداع اليومي المزمن تجعله أحد أكثر حالات الصداع المسببة للعجز، وقد يؤدي العلاج الأولي القوي والإدارة الثابتة طويلة الأمد إلى تقليل الألم وتقليل حالات الصداع.

المسكنات وأدوية الصداع

بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الصداع يمكن أن تسبب الصداع يحدث ذلك عند استخدام عقاقير تخفيف الآلام عدة مرات في الأسبوع وعندما تتوقف عن تناولها تصاب بالصداع مرة أخرى، مما يؤدي بك إلى تناول المزيد من الأدوية في النهاية ، تجد نفسك تعاني من الصداع أكثر فأكثر، وغالبًا ما تشعر بألم أكبر.

حبوب منع الحمل

عندما يتعلق الأمر بالصداع تجد بعض النساء المصابات بالصداع النصفي أن وسائل منع الحمل الهرمونية تساعد في علاجها، يجد آخرون أن حبوب منع الحمل وغيرها من وسائل منع الحمل الهرمونية ، مثل اللصقة أو الحلقة المهبلية ، تسبب الصداع النصفي .

إذا أصبت بالصداع أثناء حبوب منع الحمل ، فقد يكون سبب الصداع هو انخفاض هرمون الاستروجين الذي يحدث خلال الأيام التي تتناول فيها الحبوب غير الفعالة أو حبوب منع الحمل الوهمي .

العلاج بالهرمونات البديلة

العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) يحسن أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي ولكنه يمكن أن يسبب الصداع.

إذا أصبت بالصداع عند تناول العلاج التعويضي بالهرمونات ، فناقشه مع طبيبك. هناك العديد من التغييرات المختلفة التي يمكنهم إجراؤها والتي قد تقلل من الألم.