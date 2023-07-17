الصداع علامة مرض خطير أعراضه خفية.. أطباء يحذرون

حذر الأطباء من ظهور علامة خطيرة قد تكون إنذارًا على التهاب الدماغ والنخاع العضلي (ME)، وهو مرض عصبي مزمن يصيب العديد من أجهزة الجسم.

ما لا تعرفه عن مرض التهاب الدماغ والنخاع العضلي (ME)

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة " إكسبريس" البريطاني، قد يتسبب هذا المرض في استهداف الجهاز العصبي والجهاز المناعي بشكل أساسي، في مجموعة من الأعراض المتقلبة من آلام العضلات إلى مشاكل الذاكرة، فهو يؤثر على حوالي 250 ألف شخص في المملكة المتحدة البريطانية وأكثر من 17 مليون شخص على مستوى العالم، ومع ذلك، ستختلف الأعراض حسب الشخص.

مرض التهاب الدماغ والنخاع العضلي (ME)

يعاني الأشخاص المصابون بالحالة من الألم المنهك والتعب ومجموعة من الأعراض الأخرى المرتبطة بالضيق التالي للجهد وعدم قدرة الجسم والدماغ على التعافي بعد إنفاق كميات صغيرة من الطاقة، في حين لن يعاني الجميع من الأعراض نفسها، لذا من المهم عدم مقارنة شخص لديه ME بشخص آخر مصاب بالمرض".

وتستخدم NHS الاسم ME بالتبادل مع متلازمة التعب المزمن (CFS)، ومع ذلك، تعتقد منظمة Action for ME أنه يجب التمييز بينهما.

وتسرد NHS الأعراض الأكثر شيوعا لـ ME على النحو التالي:

1- الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت - قد تجد صعوبة كبيرة في القيام بالأنشطة اليومية.

2- الشعور بالتعب بعد الراحة أو النوم.

3- تتطلب وقتا طويلا للتعافي بعد النشاط البدني.

4- مشاكل النوم، مثل الاستيقاظ كثيرا أثناء الليل.

5- مشاكل في التفكير والذاكرة والتركيز.

وبالنسبة للبعض يمكن أن يؤدي أيضا إلى:

- آلام العضلات أو المفاصل

- الصداع.

- التهاب الحلق.

- أعراض تشبه أعراض الانفلونزا.

- الدوار.

- ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة (خفقان القلب).

- مشاكل في جهاز المناعة.

- خلل هرموني.

- جيناتك - يبدو أن ME/CFS أكثر شيوعا في بعض العائلات.