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صائد أفاعي سعودي تتحول يده للون الأسود بسبب لدغة.. فيديو
الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صائد أفاعي سعودي تتحول يده للون الأسود بسبب لدغة.. فيديو

أفعى السجادة
أفعى السجادة

حولت أفعى السجادة، يد رجل سعودي معروف بخبرته في صيد  الأفاعي، إلى اللون الأسود بسبب سمها، وذلك خلال رحلته في أحد الجبال بالسعودية.

 

نايف المالكي الملقب بصائد الأفاعي، قال في مقطع فيديو نشرته صفحة العربية السعودية على توتير، تفاصيل تعرضه للدغة ثعبان في أحد الجبال، والتي كادت أن تنهي حياته وحولت ذراعه إلى اللون الأسود.

 

وأضاف نايف، أنه خلال رحلته في أحد الجبال بالطائف، وجد نوع من الأفاعي يدعى السجادة، فقرر أن يلتقط لها مقطع فيديو وينشره على صفحته، وعندما أمسك بالأفعى ليراه المتابعون، غفل في لحظة ما وحاول خلالها الثعبان الهرب، فتعرض للدغة قوية.

 

ولفت صائد الأفاعي، إلى أنه شعر بدخول السم إلى جسمه ولكنه تحمل الألم إلى أن وصل إلى المستشفى بمساعدة صديق له، ونجى من اللدغة القاتلة.

 

احترف نايف المالكي التعامل مع الثعابين، على مستوى السعودية، وهي هواية مفضلة لديه منذ طفولته، واستطاع أن يدرس أنواع الأفاعي والتعرف على مدى خطورة كل نوع منها، وتعلم كيفية التعامل معها.

 

 

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