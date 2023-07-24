صائد أفاعي سعودي تتحول يده للون الأسود بسبب لدغة.. فيديو

حولت أفعى السجادة، يد رجل سعودي معروف بخبرته في صيد الأفاعي، إلى اللون الأسود بسبب سمها، وذلك خلال رحلته في أحد الجبال بالسعودية.

نايف المالكي الملقب بصائد الأفاعي، قال في مقطع فيديو نشرته صفحة العربية السعودية على توتير، تفاصيل تعرضه للدغة ثعبان في أحد الجبال، والتي كادت أن تنهي حياته وحولت ذراعه إلى اللون الأسود.

صائد أفاعي سعودي يحكي تفاصيل تعرضه للدغة أفعى سامة.. شاهد التفاصيل

عبر:@Mooh32a pic.twitter.com/b7jmEQgiQR — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 24, 2023

وأضاف نايف، أنه خلال رحلته في أحد الجبال بالطائف، وجد نوع من الأفاعي يدعى السجادة، فقرر أن يلتقط لها مقطع فيديو وينشره على صفحته، وعندما أمسك بالأفعى ليراه المتابعون، غفل في لحظة ما وحاول خلالها الثعبان الهرب، فتعرض للدغة قوية.

ولفت صائد الأفاعي، إلى أنه شعر بدخول السم إلى جسمه ولكنه تحمل الألم إلى أن وصل إلى المستشفى بمساعدة صديق له، ونجى من اللدغة القاتلة.

احترف نايف المالكي التعامل مع الثعابين، على مستوى السعودية، وهي هواية مفضلة لديه منذ طفولته، واستطاع أن يدرس أنواع الأفاعي والتعرف على مدى خطورة كل نوع منها، وتعلم كيفية التعامل معها.