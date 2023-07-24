أعراض مفاجئة تنذر بالإصابة بسرطان الكلى.. طبيب أورام يحذر

كشف طبيب أورام، عن أن أي أعراض لسرطان الكلى غالبا لا تظهر في مراحله المبكرة، فقد تظهر بعض الأعراض مع تطور المرض، مثل دم في البول، وألم دائم في الظهر أو الجانب، وفقدان للوزن غير مبرر وشعور بالتعب لا يزول حتى بعد أخذ قسط كاف من الراحة وكذلك ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

الإصابة بسرطان الكلى

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، أوضح الطبيب أنه من المهم أن نفهم أن الأعراض المذكورة لا تشير دائما إلى سرطان الكلى، ولكن أي منها قد يكون علامة لوجود مرض في الجسم، لذلك يجب مراجعة الطبيب وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة.

وأضاف الطبيب: "سرطان الكلى كبقية أنواع السرطان يبدأ بحصول طفرات في الحمض النووي للخلايا، وهذه الطفرات تحصل غالبا نتيجة التعرض لعوامل أو مواد مسرطنة أو بسبب الاستعداد الوراثي، ونتيجة لذلك تبدأ الخلايا بالانقسام والتكاثر بحيث لا يمكن التحكم فيها، ما يؤدي إلى نشوء ورم".

الإصابة بسرطان الكلى



وبحسب الطبيب، لا تزال الأسباب الدقيقة لسرطان الكلي غير محددة إلى الآن، ولكن هناك عوامل يمكنها زيادة خطر الإصابة بهذا المرض، من بينها: (الشيخوخة، والتدخين، والوزن الزائد، والقصور الكلوي المزمن والاستعداد الوراثي للإصابة بسرطان الكلى).