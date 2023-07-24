توزيع منح مالية لـ785 أسرة ضمن الأسر الأولي بالرعاية بقري أسيوط

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ؛ مكتب مشروعات الاورمان في توزيع منح مالية لـ 785 أسرة من الايتام وغير القادرين بقرى مراكز محافظة أسيوط بتكلفة اجمالية وصلت مليون و570 الف جنيه

... جاء ذلك بحضور الحسين محمد صديق مدير إدارة شرق ونائب عن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، وقيادات جمعية الاورمان، وفي اطار جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

وأوضح الحسين محمد صديق مدير إدارة شرق ونائب عن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط إنه تنفيذأ لتعليمات مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، تم الدعم للغير القادرين وتوزيع المساعدات النقدية بغرض المساهمه في رفع المعاناة عن الاسر الاكثر احتياجا ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الاسرة مثل الاسرة المعيلة ، والايتام ، والاسر التي تعاني من الامراض المزمنة تقديم مساعدات نقديه وعينيه فى حالات النكبات .

وأشاد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بقيادة مجدى نجيب لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

وأوضح محمد سعد مدير جمعية الأورمان بأسيوط إن الاورمان لايتوقف دورها على تقديم المساعدات المالية فقط، مشيرا إلى أن أنشطة الاورمان تضم عمل قوافل علاجية واشعة للحالات المستحقة بمستشفى الجامعى بأسيوط، بجانب توزيع السماعات الطبية لضعاف السمع وأجهزة تعويضة وإقامة اكشاك مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.