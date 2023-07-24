إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة الصحة المهنية بكفر الشيخ

أطلقت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة أهداف السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وذلك بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بمشاركة مسئولي 8 شركات تعمل داخل المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باتخاذ التدابير اللازمة كافة لحماية عمال مصر وتوفير بيئة عمل آمنة، وترسيخ مفاهيم ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بجميع قطاعات العمل بالدولة، من خلال التعاون المثمر بين أطراف العمل الثلاث: الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال لتوفير بيئة عمل آمنة.

أوضح حازم حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، أن المبادرة شارك فيها المنشآت الآتية: مصنع الزيوت والصابون، ومطحن سلندرات، والشركة المصرية للاتصالات، والبنك الزراعي المصري، وشركة ابن سينا فارما لتوزيع الأدوية، ومستشفى كفر الشيخ العام، معهد الكبد بكفرالشيخ، وشركة حراء للتجارة والتوزيع، وقد تناولت عددًا من ورش العمل والمحاضرات حول معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأهم المستجدات في هذا المجال وفق قانون العمل والمعايير الدولية.

توفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير الدولية:

أضاف مدير المديرية، أن المبادرة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وحضرها المهندس إسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والمهندس هشام داوود نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلو وزارة العمل ومديري إدارات ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديرية العمل بكفر الشيخ، إذْ اختتم اللقاء بكلمة ألقاها مدير المديرية، أكد خلالها حرص الوزارة على سلامة العمال في مختلف قطاعات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير الدولية، حفاظًا على سواعد مصر وتعزيزًا لمتطلبات بيئة العمل وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



