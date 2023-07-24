رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل الدكتورعلي عبدالعال و محافظ الغربية الأسبق

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين الدكتورعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، والنائب محمد سليم، والنائب الصحفي مصطفى بكري، و اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية الأسبق؛ وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بتوليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشار عبدالناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

في السابق أصدرت هيئة النيابة الإدارية بيانا أكدت فيه ما تبلغ لرئاسة الهيئة، أنه في تمام الساعة 12.25 ظهر اليوم السبت، وأثناء قيام إحدى الشركات بمباشرة أعمال إنشائية بقطعة أرض فضاء ملاصقة لمبنى مجمع النيابات الإدارية الكائن بشارع التسعين الشمالي بالقاهرة الجديدة، تسبب "اللودر" التابع للشركة في انهيار سور مبنى المجمع من ناحية يسار الداخل من بوابة (3)، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

بناءً عليه؛ قامتْ إدارة النيابات برئاسة المستشار منتصر عبدالعال، وبالتنسيق مع شئون المقر بالقاهرة الجديدة، بإخطار الجهات المعنية، وتم إجراء معاينة من قسم شرطة التجمع الخامس والنيابة العامة، وقيدت الواقعة برقم 7836 / 2023 جنح التجمع الخامس.



كما تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات التحفظية، شملت نقل مولد الكهرباء الاحتياطي وخزانات السولار الخاصة بالمولد من أماكنها بجوار الانهيار إلى مكان آمن.