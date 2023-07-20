النيابة الإدارية تُعاين موقع عقار رشيد المنهار وتُشكل لجنة هندسية

بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية بدمنهور - القسم الثالث، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينةً لموقع عقار رشيد المنهار والكائن بشارع "مسجد الفحارين الأوسط" بمدينة رشيد.

حيث قام السيد المستشار محمد البسومي - مدير النيابة الإدارية بدمنهور - القسم الثالث، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: السيدة الأستاذة ريهام الشرقاوي - رئيس النيابة، والسيد الأستاذ أحمد أبو حلاوة - رئيس النيابة، والسيد الأستاذ فوزي الشافعي - وكيل النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار المنهار وإجراء المعاينة، حيث تبين أن العقار كان مكونًا من طابق أرضي وسبعة أدوار علوية، وتم بناؤه دون ترخيص، وأنه ظهر يوم الأحد الموافق 16 يوليو الجاري، انهار العقار بالكامل، وقد نَجَمَ عن الحادث وفاة أربعة مواطنين وعددٍ من الإصابات، إضافة إلى تهدم عقارين وتصدع عدد من العقارات المجاورة التي تم إخلائها من السكان.

وتولت النيابة التحقيق، حيث استمعت السيدة الأستاذة ريهام الشرقاوي - رئيس النيابة، لأقوال كلٍ من: مديرة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، ومدير الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، وعدد من المواطنين من سكان العقارات المجاورة.

كما أمرت النيابة باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وتكليف لجنة من مديرية الإسكان والمرافق وجهاز التفتيش على أعمال البناء بإعداد تقريراً شاملاً عن العقار، وجاري استكمال التحقيقات.