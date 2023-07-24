حكاية عاملين في مهن شاقة تحت لهيب درجات الحرارة

موجة حر شديدة تشهدها الأجواء فى مصر الوقت الحالى منذ منتصف شهر يوليو شديدة الحرارة ، حيث وصل ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة وتخطى 45 درجة مئوية فى أحيان أخرى، ما يؤثر بشدة على العاملين تحت أشعة الشمس الشديدة لأصحاب المهن الحرة، والباحثون عن لقمة العيش.

رصدت الوفد فى جوله ميدانية رأى أصحاب المهن الشاقة فى كيفية قضاء وقت العمل تحت أشعة الشمس مع ارتفاع درجات حرارة الجو

أحمد جمال، عامل نظافة، يتطلب عمله التواجد في الشارع لأكثر من 8 ساعات تحت أشعة الشمس، يقول: "شغلنا كعمال نظافة في الشارع لازم يكون من صباح اليوم علشان ننضف الشوارع من القمامة وتكون الشوارع مفيهاش قمامه علشان نحافظ على نظافة شورعنا وبلدنا".

وأوضح أنه يعمل طوال ساعات النهار أسفل الشمس في شوارع مدينة العاشر من رمضان، ويتعرض أحيانًا للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ولا يوجد أي سبيل يستظل تحته؛ لأنه يسير على قدميه لجمع القمامة للحفاظ على المساحات الخضراء نظيفة".

وأضاف: "ربنا بيهون علينا حرارة الشمس فى ساعات شغلنا، رغم أن مفيش أي نسمة هواء من شدة الحرارة، لكن فيه طرق بدائية بنستخدمها، زي شرب المياه وغسل رأسنا عشان ميجيلناش ضربة شمس؛ لأننا نتعرض للشمس مباشرة مفيش فواصل".

وفي حكاية أخرى بطلها، عمر الخضرى، بائع خضروات، ويقضي ساعات عمله تحت لهيب الشمس في أثناء العمل، من صباح اليوم حتى غروب الشمس في مقابل مبلغ من المال ليعينه على قوت يومه فى ظل العمل الشاق تحت حرارة الشمس.

قال عمر: "احنا بنبيع الخضار تحت حرارة الشمس، وبنكون معرضين إن ممكن بعض الخضروات تبوظ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ودى ممكن تسبب لينا خسائر فى مكان أكل عيشنا، وبشتغل حوالي 12 ساعة واليومية بتوصل لـ250 جنيهًا، وبنحاول نتحمل علشان نبيع الخضار ونروح بيوتنا، بس الجو حر جدا وأوقات مبنكونش مستحملين درجات الحرارة".

واستكمل حديثه: "احنا مضطرين للعمل في الحرارة دي؛ لأن مينفعش نروح من غير ما نبيع الخضار علشان نقدر على ماصريفنا، لأن الخضار هو مصدر رزقنا الوحيد ولأولادنا".

تعرض عمر للإجهاد الحراري وضربات الشمس مرات عديد لاسيما خلال الأسبوع الحالي، الذي ارتفعت فيه حرارة الجو، إلا أنه استمر في العمل كي يحصل على قوت يومه لأن ليس له وقت للإجازة والتى تعني الحرمان من اليومية.

الأرصاد الجوية تحذر:

جدير بالذكر حذرت هيئة الأرصاد المصرية منذ مطلع الأسبوع الحالي، من التعرض المباشر للحرارة والإجهاد الحراري، حتى لا تتم الإصابة بضربة الشمس، معلنة استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، لتسجل 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و45 درجة على محافظات جنوب البلاد.