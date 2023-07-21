الصين تجذب آلاف السياح بأزهار اللفت.. فيديو

مناظر طبيعية ساحرة يرصدها جنوب غرب الصين في ربيع كل سنة، كنز تزخر به حقول أزهار اللفت الذهبية، وحقول تستقطب السياح خلال فترة تفتح الأزهار والممتدة لخمسة وأربعين يوما.



فمن كل حدب وصوب يأتي السياح للاستمتاع بالمساحات الشاسعة من الأزهار الصفراء بعضهم يسيرون في مواكب وآخرين يفضلون التقاط صور سيلفي تنقل بوضوح مهرجان الربيع في جنوب الصين.



وقالت سيدة: “عندما أكون وسط هذه الأزهار أنسى كل مشاكلي وضغوط الحياة اليومية هذا المد الأصفر تبلغ مساحته اثنان وعشرون ألف هكتار”.



التنقل داخل الحقول يتم عبر عربات صغيرة أما الصعود إلى القمة فيتطلب التسلق أكثر من خمسمائة درج على ارتفاع مائة وأربعين مترا عندها تتحول أزهار اللفت الذهبية إلى جبال على مرمى البصر.

عسل وحساء لذيذ



ويتطلب الدخول للحقول ملابس عمل مناسبة، فالأزهار تجذب النحل وبالتالي تعد المنطقة إحدى أكبر نقاط إنتاج العسل في الصين مربية نحل تدير شركة أنشأت وظائف لأربعمائة وخمسين عائلة.

وتنتشر مئات من صناديق النحل، ويبلغ العسل 175 لترا من العسل يوميا، وتستخدم أزهار اللفت الصفراء تستخدم في صناعة العسل والزيت ولكن في الطبخ أيضا هنا تستعمل سيقان أزهار اللفت الصفراء في تحضير حساء نباتی طبیعی.

وأنشئت فنادق فخمة وسط حقول أزهار اللفت الصفراء، ويفخر مدير الموقع بمشروعه فالفنادق ممتلئة طيلة الموسم، حيث يشاهد السياح النجوم خلال النوم وعندما يستيقظون يتمتعون بمشاهدة حقل أزهار اللفت الصفراء.

وتشهد السياحة الريفية انتعاشا من جديد بعد صدمة جائحة كورونا يريد الناس السفر من جديد ويحتاجون إلى الطبيعة والمساحات الشاسعة

مساحات شاسعة سينقشع عنها اللون الأصفر بعد بضعة أسابيع في انتظار موسم ساحر العام المقبل، جاء ذلك في تقرير لقناة فرانس 24.

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