أحدث فضائح حكومة نيوزيلندا

إستقالة وزيرة العدل بعد مخالفة القانون ومقاومة رجال الأمن

قدمت وزيرة العدل في نيوزيلندا، كيري ألان، اليوم استقالتها من منصبها، بعدما وجهت لها الشرطة اتهامات بالقيادة المتهورة ومقاومة رجال الأمن إثر حادث سير.

أعلن كريس هيبكنز رئيس وزراء نيوزلندا تورط"آلان" في حادث سير مساء الأحد في العاصمة ويلينجتون شمالي نيوزيلندا

وأشارإلى أنه جرى اعتقال الوزيرة ونقلها إلى مركز شرطة، وأطلق سراحها بعد ساعات.

وكانت الشرطة قد وجهت إلى الوزيرة تهمة قيادة مركبة بشكل متهور، ومقاومة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله.

وسلمت الشرطة ألان مخالفة بعد أن وجدت أن نسبة الكحول في الدم تفوق الحد القانوني في البلاد.

واستدعيت الوزيرة أيضا للمثول أمام المحكمة في وقت لاحق.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تحدث معها صباح اليوم وأبلغها بأنه لم يعد من المناسب أن تبقى وزيرة في الحكومة، فلا يعقل أن تكون وزيرة العدل متهمة بارتكاب جريمة جنائية.

وكانت الوزيرة في مرحلة من المراحل تعد النجمة الصاعدة في حزب العمال الليبرالي الحاكم حاليا، لكنها انسحبت من الأضواء وأخذت إجازة لفترة "من أجل صحتها النفسية" بعدما دخلت في نزاع علني مع شريكها، كما لاحقتها اتهامات بسوء معاملة العاملين معها.

والحادثة حلقة جديدة من مسلسل الفضائح التي يتورط فيها وزراء حكومة هيبكنز، وذلك بعد عدة أشهر على الانتخابات الأخيرة.

وتعد ألان رابع وزيرة تغادر حكومة رئيس الوزراء كريس هيبكنز منذ شهر مارس، وذلك قبل الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر.

ففي يونيو الماضي، استقال وزير النقل والهجرة مايكل وود، بعدما فشل في كشف تضارب مصالح محتمل مع أسهم يملكها.

وفي مارس، أقيل وزير الشرطة ستيوارت ناش بعدما تبين أنه أفشى معلومات سرية إلى متبرعين.

وأفادت هذه الفضائح المعارضة المحافظة، حيث أظهرت الاستطلاعات تقدمها على حزب العمال الليبرالي الحاكم.