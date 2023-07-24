النقض تؤيد السجن لمتهمة بحيازة مخدر الحشيش

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمة عثر بحوزتها على مواد مخدرة، وأيدت حكم السجن لمدة عام في التهم المنسوبة لها.

جنايات الفيوم تعاقب متهمة بحيازة مواد مخدرة بالسجن لمدة عام

وكانت محكمة جنايات الفيوم عاقبت متهمة لحيازتها المواد المخدرة بالسجن لمدة عام وغرامة خمسين الف جنيه عما أسند إليها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة في قضية النيابة العامة رقم ۱۳۱۲۲ لسنه ۲۰۲۱ج أنها أحرزت جوهرا مخدرا الحشيش بغير قصدى الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها أحرزت جوهرا مخدرا إحدى مشتقات ( INdazol - carboxamides ) بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.