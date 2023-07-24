ظهير ايسر الدخان يدعم صفوف وادي دجلة في الموسم الجديد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تدعيم صفوفه بلاعبين جدد لدعم بعض المراكز استعدادا لخوض منافسات دوري المحترفين الموسم القادم 2024/2023 .

وحصل وادي دجلة على خدمات احمد داهش الظهير الأيسر لفريق الشرقية للدخان والنصر السابق رسميا.

وانضم احمد داهش لوادي دجلة في صفقة انتقال حر ووقع على عقود انضمامه للفريق القاهري لمدة ثلاثة مواسم قادمة بناء على طلب الكرواتي تولودجي من أجل دعم الجبهة اليسري للفريق الذي يسعى للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل.

وكان وادي دجلة قد نجح في دعم صفوفه بالتعاقد مع عبدالكافي رجب حارس مرمي السكة الحديد ومحمد الشبيتي مدافع الإنتاج الحربي.

من ناحية. اخري بدأ فريق وادي دجلة تدريباته على ملعبه بالمعادي استعدادا للموسم القادم حيث وضع الجهاز الفني خطة الاعداد ومن المنتظر دخول الفريق معسكر مغلق خلال الأسابيع المقبلة.

وكان النائب طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة والمفروض من الجمعية العمومية وجه الدعوة لاتحاد الكرة لأكثر من 20% من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المصري لكرة القدم لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الثلاثاء الموافق 1 اغسطس الساعة الحادية عشر ظهرا .

ويأتي هذا الاجتماع من أجل إلغاء قرار اتحاد الكرة المتضمن استحداث قسم جديد تحت مسمي القسم الثاني " أ " بما يخالف أحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الي الساعة الواحده ظهرا بنفس اليوم ونفس المكان ويكتمل النصتب القانوني بحضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية.