محمد الشيبي يفتح النار على حسين الشحات رغم اعتذاره

فتح المغربي محمد الشيبي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز النار على حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد واقعة التعدي عليه خلال مباراة الفريقين والتي أقيمت مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي.

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وكتب محمد الشيبي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " : " تعرضت إلى سب وشتم ...في مباراة السوبر بالإمارات و مباراة اليوم مع مضايقات و ضرب في المباراتين . قبل واقعة اليوم و قبل الصفع ، كان في تهديد بكسر قدمي حيث قال لي " لو كنت بدأت الماتش كنت كسرت رجلك .. ! " و هو تهديد يهدد سلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري ، كان ممكن و سهل جدا ، أنني أقوم بنفس الرد أو أكثر ، لكن القانون الداخلي للنادي و إحترامي لمسؤولي نادي بيراميدز جعلني أتفادى أي رد في تلك اللحظة . حتى فيديو " الصلح " كان أمام صحفيين و جاء بطلب من الطرف الأخر بعد العلم بأن فيديو الصفع تم نشره على المواقع . التأكيد على تهديدي بالكسر في قدمي يهدد مسيرتي الكروية في الدوي المصري "



بيراميدز يقدم شكوي رسمية ضد حسين الشحات

في سياق متصل أعلن الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن إدارة النادي قررت تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بسبب تعديه المشين على الظهير الأيمن المغربي لفريق بيراميدز محمد الشيبي عقب مباراة الفريقين في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

