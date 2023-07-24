توريد 474 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إستمرار اعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع ، لموسم حصاد ٢٠٢٣ ، حيث تم توريد ٤٧٤ ألف طن حتى اليوم الاثنين ، وذلك من خلال ٤٢ موقعاً تخزينياً تم تجهيزها .

وذلك ضمن إستعدادات المحافظة، لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً المحافظ ، إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت ٢٤٣ألف فدان لهذا العام، من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة.

وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول، وأضاف وكيل الوزارة، ان إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً ، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة ، لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

مؤكداً، على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية ، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.