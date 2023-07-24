ارتفاع درجات الحرارة.. إرشادات مرورية لتفادى حرائق السيارات

قدمت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات والتعليمات لقائدى السيارات، لتفادى حرائق السيارات نتيجة الارتفاع الشديد فى دراجات الحرارة، والإهمال فى الصيانة الدورية.

إرشادات وتعليمات مرورية لتفادى حرائق السيارات

مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء، وانفجار الإطارات.

التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل، لتفادى آثار ارتفاع درجات الحرارة.

يفضل تجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام، لتفادى ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة.

تجنب قيادة السيارة فى أوقات الحر القصوى، حيث يفضل الخروج فى الصباح الباكر.

التحقق دائمًا من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة.

تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدى ذلك إلى تلف "وش السلندر".

يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق.

ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد.

الحذر الشديد عند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق.

التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه.

وفى سياق آخر عززت الإدارة العامة للمرور من حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية، وسيارات الدفع الرباعى، والدراجات البخارية، لمواجهة المواقف الطارئة.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لتكثيف الحملات المرورية المكبرة لضبط جميع المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

"قواعد وإرشادات مرورية للسير أثناء الشبورة "

- لا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

- الالتزام بتعليمات رجل المرور.

- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.

- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد السيارة.

- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من لتوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبوره المائية لأي سبب من الأسباب.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك

- السير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

- لا تتخط السيارة التي أمامك أثناء الشبورة.

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها أقصى يمين الطريق أعلى الطبان وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.