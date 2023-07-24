نائب محافظ البحيرة هناك طفرة كبيرة فى مجال تمكين الشباب

أشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، إلي أن هناك طفرة كبيرة فى مجال تمكين الشباب فى عديد من المجالات منها التمكين السياسي والمشاركة السياسية والتمكين الإقتصادي من خلال إطلاق المشروعات والمبادرات وملتقيات التوظيف التي توفر فرص العمل المناسبة، هذا فضلاً عن إتاحة عدد من البرامج التدريبية للشباب وتحقيق الرعاية الإجتماعية لهم، وإشراكهم بفاعلية فى مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة، علي أهمية الوعي بالتاريخ السياسي للدولة المصرية والإطلاع على تجارب الأحزاب السياسية المختلفة والتي كان لها دور بارز فى مختلف الأحداث الوطنية، والعمل على تنمية الإدراك بكل المستجدات فى كافة المجالات وذلك لبناء وجهات نظر واقعية ومجردة، وأشارت إلي الدور الهام الذي تقوم به الاتحادات الطلابية والكيانات والتكتلات الشبابية والتي تتيح مساحات لمشاركة الشباب فى العمل المجتمعي بما يخدم الصالح العام للدولة والمواطنين على حد سواء.

وأشادت الدكتورة نائب المحافظ بالدور الكبير الذي تلعبه مكتبة مصر العامة بدمنهور فى إستضافة العديد من الأحداث الثقافية والإجتماعية والتي لها الأثر البالغ فى تطوير وبناء الذات وتنمية المهارات وتحقيق العدالة الثقافية لأبناء البحيرة من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية والتثقيفية بمشاركة وحضور رموز الفكر والثقافة فى المجتمع وأكدت على ضرورة عقد الدورات التدريبية والتثقيفية لما لها من أثر كبير فى بناء الإنسان المصري وصقل مهاراته بما يسهم فى بناء الجمهورية الجديدة وفق أفكار بناءة تراعي متطلبات العصر، مشيرة إلى أن مبادرة التثقيف السياسي تعد مبادرة عظيمة تعمل على إثراء الفكر بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة للسياسي الناجح، كما أن تسهم فى تذويب الفجوة بين متخذ القرار والشباب من خلال عرض الواقع السياسي وإستعراض جهود وفرص تطويره وتنميته هذا وقد جاء ذلك فى حفل تسليم شهادات اجتياز دورات التثقيف السياسي تحت عنوان "مبادئ العمل السياسي والإعداد للمحليات" والتي نظمتها مكتبة مصر العامة بدمنهور ..

أشارت إلي قيام المحافظة خلال الفترة المقبلة بإتاحة الفرصة لعدد من المتدربين المشاركين بالمبادرة لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظة، تفعيلا للجانب العملي من المبادرة ونقل المتدرب من مرحلة الدراسة النظرية إلي الواقع العملي لاطلاعه على دورة عمل المجلس التنفيذي وصقل مهاراته فى قطاع الحكم المحلى.