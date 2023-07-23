مرصد الأزهر يفتتح المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين ببورسعيد

سادت حالة من الحماس، والتفاعل الجاد بين الطلاب الوافدين في اللقاء الافتتاحي للمعسكر التثقيفي المقام بمدينة بورسعيد؛ الذي يفتتحه مرصد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث عبر الطلاب عن تشوقهم لفعاليات المعسكر.

وخلال كلمته رحَّب الدكتور ياسر علام، رئيس الإدارة المركزية، ومدير منطقة بورسعيد الأزهرية، بالطلاب المشاركين وأعرب عن سعادته باختيار مرصد الأزهر لمدينة بورسعيد لانطلاق النسخة الثانية من المعسكر لما سطرته هذه المدينة من ملاحم في التضحية والفداء، مشيرًا إلى أن منطقة بورسعيد الأزهرية تسعى للإسهام في إنجاح المعسكر؛ تحقيقًا لرسالة الأزهر العالمية.

الهدف العام للمعسكر

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور خالد عباس مشرف وحدة الرصد باللغة الإسبانية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف والمشرف العام على المعسكر، أن فكرة المعسكر تأتي إيمانًا من إدارة المرصد بالمبدأ القرآني "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"، مشيرًا إلى أن الهدف العام للمعسكر هو التقريب بين الطلاب من مختلف الثقافات.

وخلال كلمته أوضح دكتور علاء صلاح مشرف وحدة البحوث والدراسات بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف والمنسق العام للمعسكر أن السر في اختيار المرصد لمدينة بورسعيد لإقامة معسكر هذا العام هو إحياء روح الوطنية والنضال من أجل الأوطان في نفوس الشباب، وحث الطلاب على تحصيل العلم والثقافة اللازمة ليكونوا كوادر تدعم بناء الأوطان، وسفراء للأزهر في بلادهم، مشيرًا إلى أن برنامج المعسكر قائم على المناقشة واللقاءات التفاعلية لا المحاضرات، والتلقين.