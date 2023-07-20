قضية طبيب الساحل.. مفاجآت جديدة لدى الدفاع والنيابة

تسلمت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في قضية الطبيب أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" ومن المقرراحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات خلال الأيام القليلة القادمة.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين الثلاثة في قضية إنهاء حياة الطبيب أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في حادث مصرع الطبيب المجني عليه أسامة توفيق المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" على يد طبيبِ زميله بمستشفَى معهدِ ناصرٍ، ومحامية على علاقة به وعامل لديه بعيادته.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسِ المتهمِ أحمد شحته الطبيبِ بمستشفَى معهدِ ناصرٍ، وعامل لديه بعيادته، ومحاميةٍ، احتياطيا على ذمةِ التحقيقات؛ لاتهامِهِم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق عمدًا مع سبق الإصرار.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها إن الجريمة اقترنتْ بجناية سرقتِه بالإكراه، وذلكَ بعدما أقرُّوا بتخطيطِهِم لِاستدراجه وتخديره لسرقتِه، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من إثرِ التخديرِ.

وفي هذا السياق قال أحمد الجندي، محامي الدكتور أسامة توفيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل"، إنه من المنتظر إحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة بعد إجازة رأس السنة الهجرية.

وأضاف محامي المجني عليه، لـ الوفد، أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للحصول على متعلقات المجني عليه بمعهد ناصر للنيابة العامة وتسليمها إلى ذويه، وجاري تحديد موعد للاستيلام.

وأوضح أن دفاع المحامية المتهمة أثناء جلسة التجديد طالب بإخلاء سبيلها ودفع بإنتفاء شروط الحبس الاحتياطي أو نقلها إلى مكان يليق بها!، متابعًا: على الرغم من توافر جميع شروط الحبس لديها.

وذكر أنه بمواجهة المتهمة بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، أفادت بأنه تم إجبارها على أقوالها وأنها ستطعن عليها.

وكشف المحامي المجني عليه عن أن المحامية المتهمة هى أول شخص تم القبض عليها في القضية وكانت الخيط الأول الذي سعى خلفه رجال المباحث لكشف ملابسات الجريمة.

وأضاف أن المتهمة كانت هى التي أجرت آخر مكالمة هاتفية مع المجنى عليه للاتفاق معه على قدومه لإرتكاب الواقعة بحجة توقيع الكشف على والدتها.

وأوضح أن المتهم الثالث العامل اعترف في التحقيقات أمام جهات التحقيق بأن المجنى عليه توفي نتيجة حقة تخدير زائدة، لافتا إلى المتهمين يحاولون انتفاء تهمة سبق الإصرار.

وتسائل المحامي، إذا كان ليس في نيتهم ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار فلماذا حفروا الحفرة للمجنى عليه بعمق متر وألبسوه جلابية أثناء نقله إلى عيادة المتهم؟ مؤكدا على أن جميع شروط توافر القصد الجنائي وقتل المجني عليه مع سبق الإصرار تتوافر لديهم.

وفي المقابل قال أحمد عبالله دفاع المحامية المتهمة بقتل طبيب الساحل، إنه لم يتمكن من الإطلاع بشكل كامل على القضية ويوجد معلومات لاتزال غامضة لدينا، وطالبت في جلسة تجديد حبس المتهمين طالبات عدة لم تستجيب المحكمة لها منها إخلاء سبيل حبس المتهمة.

وأضاف أننا في انتظار إحالة القضية خلال أيام وتحديد جلسة خلال أيام، أن القضية مصدرة للرأي العام واحتمال ظهور متهامين، لافتا إلى أنه الطبيب المتهم الرئيسي في القضية والعامل المتهم الثاني و المحامية المتهمة الثالثة.

وذكر أنه لم يجزم يقينه بوجود علاقة عاطفية بين الطبيب المتهم والمحامي حيث كانت تجمعهم علاقة عمل.