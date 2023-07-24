هدّدها بنشر صورها الخاصة.. الحبس سنة لشاب ابتز فتاة بالمعادي

قضت المحكمة الاقتصادية بالمعادي، بمعاقبة متهمًا بالحبس سنة وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بتهديد فتاة بنشر صور فاضحة لها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وابتزها، حيث طلب منها مبلغ 20 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ تهديده.

التحقيقات التي أجرتها النيابة المختصة كشفت عن تفاصيل الجريمة، حيث أبلغت فتاة عن تعرضها للابتزاز وتهديد من حبيبها بعد علاقة جمعت بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمدة عام، حيث أوهمها بالحب ورغبته في الزواج منها وتحت تأثيره عليها أرسلت له صورا بملابس المنزل، وبعد فترة عندما تحدثت معه حول التقدم لخطبتها فاجأها بإرسال صورها لها مرة أخرى بعد تعديلها وفبركتها على أنها صور خليعة وفاضحة وهددها بإرسال تلك الصور الفاضحة لأفراد أسرتها وأصدقائها وتعميمها على كل الصفحات على فيسبوك وشبكة الإنترنت عمومًا.

وقالت الفتاة المجني عليها في التحقيقات إنها استفسرت منه عن سبب تهديده لها وفبركة تلك الصور فقال: "عايز 20 ألف جنيه وإلا فضيحتك هتبقى في كل حتة"، لتقرر الفتاة عدم الاستجابة لتهديده وابتزازه وحررت محضرًا بمباحث الإنترنت، التي أحالته للنيابة المختصة.

أحالت النيابة القضية إلى المحكمة الاقتصادية وأثناء نظرها تقدم دفاع المجني عليها، بالصور التي أرسلها المتهم للفتاة بعد فبركتها كصور خليعة وفاضحة والمحادثات "الشات" التي تحتوي على تهديدات المتهم لها بالإيذاء والفضيحة في حالة عدم دفع 20 ألف جنيه له.

بعد تداول القضية أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم غيابيا سنة وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه وكلفت النيابة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وإحضار المتهم.

تجديد حبس شاب إفريقي اعتدى على فتاة أجنبية

في سياق مغاير، أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس شاب إفريقي اعتدى على فتاة أجنبية بمدخل عقار في منطقة المعادي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

باحث قسم شرطة المعادي، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بالاعتداء على فتاة أجنبية بمدخل أحد العقارات السكنية بشارع القنال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى “م ج”، 20 سنة عاطل، ومقيم بمنشية المصري طرة المعادي وهو من السودان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.