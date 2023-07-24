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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

دوللي شاهين تطرح "حوش الدلع".. فيديو

الفنانة دوللي شاهين
الفنانة دوللي شاهين

طرحت الفنانة دوللي شاهين، أغنية “حوش الدلع”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” على صفحتها الخاصة، وتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة.

 

أغنية “حوش الدلع”، كلمات دوللي شاهين وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز، شريك النجاح في أغنية “ننه هو”، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

 

يذكر أن أحدث اعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حكاية بنت وأغنية حبيبتي يا أمي وأغنية الملكة «QUEEN»، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع يوتيوب. وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

 

يقول مطلع الأغنية :

يا حبيبي اهدى وروق بطل تبقى كده افوش

بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف

دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش

عاملي فيها متدلع لاء حوش

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