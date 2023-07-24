محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى البداري المركزي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة ميدانية - سير العمل بأقسام مستشفى البداري المركزي لمتابعة الوضع الصحي للمرضى والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم بأقسام الغسل الكلوي والاستقبال العام ووحدة عناية القلب وتأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافقه – خلال الجولة – النائب الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والدكتور وفاء محمود مدير إدارة البداري الصحية والدكتور محمود عبدالسلام مدير مستشفى البداري المركزي.

كما رافقهم خلال الجولة المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ مشروعات جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة ومنى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.

حيث بدأ محافظ أسيوط ومرافقوه جولتهم بتفقد سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى وأطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم كما التقى بالأطباء والتمريض العاملين بالوحدة واستمع إلى شرح حول امكانيات الوحدة ومدى توافر أجهزة الغسيل الكلوي وأعمال الصيانة الدورية للأجهزة ووحدة المياه بالقسم موجهًا الشكر لجميع العاملين بالوحدة على اهتمامهم بالمرضى ورضا المرضى عن الخدمات المقدمة لهم وطالبهم بضرورة الاهتمام بالأجهزة الطبية والصيانة المستمرة والتعقيم لها بصفة مستمرة وفقًا لخطة العمل فضلًا عن التأكيد على الاستمرار في حسن معاملة المرضى وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم خلال رحلة مرضهم وترددهم على الوحدة كما تفقد المحافظ قسم الاستقبال بالمستشفى والعيادات ووحدة عناية القلب بالمستشفى والتقى بعض المرضى واستمع الى طلباتهم واطمئن على الخدمات الصحية المقدمة لهم كما تفقد أماكن انتظار المترددين على المستشفى للوقوف على مدى رضا المرضى عن الخدمة.

ووجه محافظ أسيوط وكيل الوزارة ومدير المستشفى بالمتابعة الدورية لانتظام الفرق الطبية حسب جداول ونوبتجيات العمل مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في الانتظام وآداء مهام عملهم نظرًا لزيادة التردد على المستشفى والذي يخدم منطقة يتجاوز سكانها الـ 300 الف مواطن.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة – على متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وبصورة مفاجئة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى فضلًا عن توافر الأكسجين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظراً لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بالمستشفى والوحدات الصحية بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم مستوى أفضل للخدمة الصحية.