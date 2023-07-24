إنقاذ طفل من التسمم الغذائي بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام طفلًا في الثالثة من عمره يقيم بناحية نجع عزوز دائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوھاج مصابًا بحالة إعياء وقيئ إثر تناوله أطعمة بها مادة سامة حال تواجده بالمنزل عقب قيام والدته برش المنزل بمادة سامة وجرى حجزه بقسم الأطفال تحت الملاحظة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



مستشفى سوهاج العام ينقذ طفلًا من التسمم

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل "سليم . ه . م . ا" 3 سنوات ويقيم بناحية نجع عزوز / دائرة المركز مصاباً بحالة إعياء وقيئ ادعاء تناول مادة سامة.



بالانتقال والفحص وسؤال كل من : - والده "هاني . م . ا . م" 42 سنة بائع متجول ووالدته "إيمان . م . ع" 31 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية قررا حدوث إصابة نجلهما المذكور نتيجة تناوله أطعمه بالمنزل عقب قيام والدته برش أركان المنزل بمادة سامة ونفيا الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.