استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الاسبوع الجاري

توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، استمرار تأثير الموجة الحارة علي كافة الأنحاء حتي نهاية هذا الأسبوع، حيث تتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي كعادته في فصل الصيف من كل عام، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة خاصة على شمال البلاد وبالتالي يزداد الاحساس بحرارة الطقس.

المرتفعات الجوية



وأضافت الهيئة، أنه بسبب المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا، يستمر الارتفاع في درجة الحرارة بحيث تتراوح ما بين 37 : 38 على القاهرة علي جنوب الصعيد 45 درجة (درجات الحرارة المتوقعة في الظل) وتكون درجات الحرارة المحسوسة أعلى من ذلك.

الطقس السائد



وذكرت، الطقس السائد مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الغربية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء حتى نهاية الاسبوع الجاري.

شبورة مائية



وتابعت، هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.، فضًلا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة