هل خطابات الإعفاء لسيارات ذوي الإعاقة وبيعها حرام

يعرف الضمير أنه مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تسيطر أو تتحكم في أعمال الشخص وأفكاره، وهو يشمل الإحساس الداخلي بكل ما هو صحيح أو خاطئ في سلوك الشخص أو دوافعه، وهو ما يدفعه للقيام بالعمل الصّحيح، وهو إحساس أخلاقي داخلي عند الإنسان، تُبنى عليه تصرفاته،ويحدد الضمير درجة نزاهة وأمانة الإنسان، وشعوره بالسلام الداخلي نتيجة نقاء ضميره.

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول بيع جواب الموافقة على الحصول على السيارة المجهزة التى تمنحها الدولة بتسهيلات مالية وجمركية لذوى الاحتياجات الخاصة.



وجاء نص السؤال الذى ورد للدار خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"هل يجوز بيع جوابات سيارات المعاقين للغير؟".



وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"لا يجوز ذلك كما أن الدولة تحظر بيعها قبل مدة معينة ولا يجوز التحايل لبيعها، لأن هذه السيارات تأتى بتسهيلات معينة تقدمها الدولة مساهمة منها لهذه الفئة ".



