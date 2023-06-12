الإعفاء الجمركي للذهب أنقذ المعدن الأصفر من الوصول لرقم خرافي.. فيديو

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن إعفاء الوافدين من الخارج على كافة أنواع المشغولات الذهبية من الرسوم الجمركية ساعد على استقرار السوق بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم دخول نحو 194 كجم خلال شهر واحد، ما ساعد على تحقيق التوازن في الأسعار بالمشغولات الذهبية.

وشدد على أن سعر الذهب اليوم عيار 21 وصل لـ2290 جنيها بعدما وصل لـ 2850 جنيها منذ 30 يومًا، وكان متوقع تخطى الـ3500 جنيه.

وأشار مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إلى أن الذهب يعد بديلا للعملة الصعبة، الأمر الذي يعمل على استقرار العملة الدولارية في السوق، والتسهيلات الحكومية في الإجراءات أصبحت هي العامل الأول في استقرار الأسعار.

ولفت ناجي فرج إلى أننا متوقع أن نصل لأضعاف رقم 194 كجم ذهب وارد من الخارج، خلال الإجازة الصيفية، ووزارة التموين تستهدف مشروعات جديدة لدعم الأسواق في الذهب.

وبشأن الكميات المتاح دخولها البلاد من دون دفع رسوم، علق: “مسموح بأي كميات أن تدخل مصر من دون أي رسوم جمركية فقط للاستخدام الشخصي، وقرار الوزير علي مصيلحي يسير وسهل جدا وبعيد عن أي تعنت بشأن الكميات”.

وشهدت المنافذ الجمركية دخول أكثر من ١٩٤ كيلو جرام من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو الماضى إلى ١١ يونيه الحالي، أى خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.

