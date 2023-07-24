إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال اقتحام الاحتلال مخيما فى طولكرم

أصيب 4 فلسطينيون بالرصاص الحي، و9 آخرون بشظايا، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلى، على مُخيم "نور شمس"، شرق مُحافظة "طولكرم"، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، المخيم صباح اليوم وفرضت حصارًا مُشددًا عليه بعد إغلاق مداخله بالكامل.

وأغلقت القوات شارع "نابلس" الرئيسي المار بوسط المخيم، وجرفته وألحقت أضرارًا مادية جسيمة بالبنية التحتية به وحطمت سيارات كانت متوقفة على جانبيه، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، خلال مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم، واقتحمت منزل مواطن وحولته إلى ثكنة عسكرية، واعتقلت نجله، كما داهمت مسجد المخيم وعشرات المنازل، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها وهددت أصحابها بعد إخضاعهم للتحقيق والاستجواب.

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وفي سياق متصل اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية بمدينة القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من مدينة "القدس" وأراضي الـ 48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بوابات "الأقصى" الخارجية، فيما قامت بإبعاد العشرات عنه.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا، عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الوضع بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.