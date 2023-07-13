قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمليات اقتحام واسعة لعدة بلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 15 فلسطينيًا بينهم سيدة، وأسير محرر.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أسير محرر من "طوباس" شمال شرق الضفة، إضافة إلى سيدة وشاب من محافظة بيت لحم، إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.

وفي رام الله بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان، فيما جرى اعتقال شاب من مخيم شعفاط بمدينة القدس.

وفي محافظة الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة من بلدة "دورا"، وسادسًا من بلدة "سعير".

اعتقال 16 فلسطينيًا

وأمس الأربعاء، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينهم ثلاثة أسرى محررين وشقيقان.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد عاطف أبو عكر، وآدم موسى أبو نصار، وقصي غالب المالحي، في العشرينيات من أعمارهم، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عبد عدنان الراعي، في الثلاثينيات من عمره، من المدينة.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بينهم شقيقان، وهم: أمير وايهاب حميدات، والشاب يزن حميدات، من مخيم عقبة جبر بالمدينة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المحررين أكرم عصام حسين قعدان (38 عاما)، وبهاء عماد قعدان (30 عاما) بعد أن داهمت منزليهما في الحي الغربي للمدينة، وحمزة يوسف سليط من مكان عمله في أحد المتنزهات على مدخل بلدة بلعا شرق طولكرم.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر اسماعيل الحلبي من بلدة دورا، جنوب الخليل.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سيف الشيخ، وأحمد عيسى، من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أصيل عبد السلام برغوثي (20 عاما)، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حسام الرزة، والمواطن سائد المصري، من شارع عصيرة في المدينة.

الأراضي الفلسطينية تحولت إلى سجن مفتوح

بدورها، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، الثلاثاء، إن إسرائيل حولت الأراضي الفلسطينية إلى "سجن مفتوح" من خلال عمليات اعتقال واسعة النطاق للفلسطينيين، وهو ما سارعت إسرائيل لنفيه.

وأضافت ألبانيزي للصحفيين في جنيف أن إسرائيل تنفذ عمليات اعتقال واسعة النطاق ومنهجية وتعسفية للفلسطينيين منذ عام 1967.

واعتبرت ألبانيزي أنه "لا توجد طريقة أخرى لتعريف النظام الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين، وهو بمثابة فصل عنصري، سوى أنه سجن مفتوح".

وتابعت: "من خلال اعتبار جميع الفلسطينيين تهديدا أمنيا محتملا، تعمل إسرائيل على طمس الخط الفاصل بين أمنها وأمن خطة الضم الخاصة بها (..) يُفترض أن الفلسطينيين مذنبون دون دليل، ويتم القبض عليهم دون أوامر توقيف، ويتم احتجازهم دون تهمة أو محاكمة في كثير من الأحيان، وتتم معاملتهم بوحشية في أثناء احتجاز إسرائيل لهم".

إسرائيل تندد

ورفضت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف ما توصلت إليه ألبانيزي.

وقالت البعثة في بيان لوكالة رويترز إن "إسرائيل لا تتوقع أي معاملة عادلة أو موضوعية أو مهنية من هذه المقررة الخاصة التي اختيرت بسبب آرائها المنحازة ضد إسرائيل، جاء تفويضها لغرض وحيد هو التمييز ضد إسرائيل والإسرائيليين".

وتأتي تصريحات ألبانيزي بعد أسبوع من استهداف القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة في واحدة من أكبر الهجمات في الضفة الغربية منذ 20 عاما.

وقالت إسرائيل إن "الهدف من عمليتها هو اقتلاع جذور الفصائل الفلسطينية المدعومة من إيران التي تقف وراء تصعيد الهجمات بالأسلحة النارية والقنابل، إلى جانب إفشال الجهود الأولية لصناعة الصواريخ".

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