الإثنين 24 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا

بدل فاقد شهادة الجيش
بدل فاقد شهادة الجيش

استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيًا.. محل بحث من الكثير من الشباب حيث أن البعض يتعرض إلى فاقد شهادة جيش في كثير من الأحيان وهو ما يتطلب استخراج شهادة أخرى جديدة، عند التقديم لوظيفة أو السفر للخارج.

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 شهادة الجيش

وتعد شهادة الجيش دليل انتهاء الشخص من تأدية الخدمة العسكرية، أو أن حصل على إعفاء من قبل القوات المسلحة، وهي الشهادة الرسمية التي لا بد أن أن يقوم الجندي باستخراجها بعد انتهاءه من فترة الخدمة التي تختلف وفقًا للدرجة العلمية للأشخاص.

كيفية استخراج بدل فاقد شهادة الجيش

الدخول لموقع إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة الإلكتروني من هنا

يجب اختيار تسجيل طلب استخراج شهادة إعفاء

إدخال البيانات الشخصية الخاصة بطالب الحصول على الخدمة

إدخال رقم المحمول المسجل عليه تطبيق واتس آب، والبريد الإلكتروني الخاص به.

إدارة التجنيد والتعبئة 

تجدرالإشارة إلى أنه بعد إتمام الإجراءات المطلوبة، يحدد طالب الخدمة مكان استلام شهادة الجيش الورقية، سواء من إدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، أو منطقة التجنيد التابع لها، أو قسم التجنيد بمديرية الأمن التابع لها.

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