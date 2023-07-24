السكة الحديد يدخل معسكر مغلق في أغسطس القادم

يواصل نادي السكة الحديد بقيادة امير عزمي مجاهد الاستعدادات لخوض منافسات دوري المحترفين الموسم القادم 2023/2024.

وقرر نادي السكة إقامة معسكر مغلق للفريق بأحد المدن الساحلية في شهر أغسطس المقبل على أن يبدأ المعسكر يوم 12 أغسطس وينتهي يوم 24 اغسطس يتخلله سلسلة من المباريات الودية للوقوف على مستوي جميع اللاعبين خاصة المنتمين حديثا.

واكد امير عزمي مجاهد أن الهدف من المعسكر رفع درجة التركيز لدي اللاعبين والاستعداد بقوة لخوض منافسات دوري المحترفين الذي سيشهد منافسة شرسة على الصعود للدوري الممتاز والذي يعد هدف أساسي يسعى السكة الحديد لتحقيقه.

وقال امير عزمي .. اتمني أن تتضح الصورة ويعلن اتحاد الكرة موقفه من دوري القسم الثاني للموسم المقبل بإقامة دوري المحترفين من عدمه حتي تقوم الأندية بوضع خطة الاعداد بشكل جيد.

وكان السكة الحديد قد أعلن تعاقده من عمرو رضا لاعب اسوان ومحمد اشرف بلدية لاعب وزد وعبدالله جمعه لاعب زد ومحمد عصام لاعب زد.