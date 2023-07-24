حريق جزيرة رودس اليونانية .. أيام عصيبة وإجلاء إجباري (القصة الكاملة)

وسط ارتفاعٍ لدرجة الحرارة، عاشت اليونان أيامٍ عصيبة منذ اندلاع النيران في جزيرة رودس السياحية اليونانية، والتي اجتاحها حريق كبير مما أجبر الآلاف من الأشخاص في جزيرة ردوس لقضاء عطلتهم في العراء.

جزيرة رودوس السياحية

وأجرت فرق الإسعاف اليونانية أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق في جزيرة رودوس السياحية، وذلك عقب إخلاء منشآتها، حيث أنه وفقًا لمكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تم إجلاء نحو 19 ألف من السكان بسبب حرائق الغابات.

حرائق الغابات في جزيرة رودس

وتسببت الحرائق في وجود حالة من الفزع لدى المواطنين، الفائرين من حرائق الغابات في جزيرة رودس اليونانية، مما دفعهم للبحث عن مأوى بعيد عن النيران، والتي تسببت في تدمير مساحات شاسعة من الغابات منذ اندلاعه في منطقة جبلية يوم الثلاثاء الماضي.

التلفزيون اليوناني

وتشارك طائرات تقذف المياه في جهود إخماد النيران، وقد أظهرت لقطات عرضها التلفزيون اليوناني صفوفا طويلة من السياح وهم يسرعون بأمتعتهم فيما يسيرون في أحد الطرقات ضمن عملية الإجلاء.

جزيرة رودس

تجدر الإشارة إلى أنه حذرت سلطات الحماية المدنية من خطر اندلاع حرائق غابات في جزيرة رودس ومناطق أخرى في اليونان، يأتي ذلك وسط توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.