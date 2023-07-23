حريق هائل نشب بـ4 باكيات شرق السكة الحديد في شبرا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل نشب بـ 4 باكيات شرق السكة الحديد، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

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وجاء ذلك دون إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل نشب بـ 4 باكيات شرق السكة الحديد، بدائرة القسم.

على الفور جرى إخطار الحماية المدنية بالقليوبية، والتي دفعت بـ6 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق هائل نشب بـ 4 باكيات شرق السكة الحديد، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على حريق اندلع بالإسكندرية

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع بأحد المعامل الخاصة بشارع المعهد الدينى، بمنطقة العصافرة قبلى، التابعة لحى المنتزه ثان، وذلك دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بوقوع حريق بمنطقة العصافرة قبلى، داخل أحد معامل التحليل الخاصة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثان، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وعدم امتداده إلى للوحدات المجاورة للحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتكثف الحماية المدنية جهودها من أجل سرعة الوصول للحرائق فور الإبلاغ عنها، وذلك لمنع امتداد ألسنة اللهب وتفاقم الحرائق.

وتحرص الحماية المدنية على إخماد الحرائق سريعاً لتقليل حجم الإصابات المادية والبشرية الناتجة عنها.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة لعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.