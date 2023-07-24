استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم /الاثنين/ بالبنوك المصرية، كما تراجع اليورو والإسترليني .



واستقر سعر صرف الدولار في أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصرى ومصر"، ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .

متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية تراجعا ملحوظا ما بين 28 - 32 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 34.19 جنيه للشراء و34.34 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 34.29 جنيه للشراء، و34.46 جنيه للبيع .



وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 34.59 جنيه للشراء، و34.71 جنيه للبيع .

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ملحوظا ما بين 50 - 55 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي ومصر سجل الإسترليني 39.51 جنيه للشراء، و39.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 39.63 جنيه للشراء، و39.85 جنيه للبيع .



وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 39.82 جنيه للشراء و39.96 جنيه للبيع .

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الاهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.49 جنيه للشراء و100.49 جنيه للبيع .