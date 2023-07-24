من أكتوبر لميدان لبنان.. كثافات أعلى محور 26 يوليو

شهد محور 26 يوليو صباح اليوم الاثنين كثافات مرورية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، وأيضًا عند مطلع كوبري الجيزة المعدني القادم من شارع فيصل والمتجه لميدان الجيزة.

وذلك وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تكثيف حملات مرورية

ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وتكثف الإدارة من حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وعززت من حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية، وسيارات الدفع الرباعى، والدراجات البخارية، لمواجهة المواقف الطارئة.