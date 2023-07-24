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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

روي رانا يعلن قائمة منتخب مصر الأولية استعدادا لكأس العالم

روي رانا
روي رانا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة السلة رجال، للسفر إلى سلوفينيا من أجل خوض معسكر إعداد، قبل مشاركته في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

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وتغادر بعثة منتخب مصر القاهرة في العاشرة صباح غدًا الإثنين، متوجهة إلى مدينة كرانجسكا جورا في سلوفينيا ثم ايطاليا ضمن خطة الاستعداد للمونديال.
 

قائمة منتخب مصر الأولية للمشاركة في كأس العالم.

عمرو الجندي – عمر عزب – آدم موسى – إيهاب أمين – يوسف شوشة – يوسف شحاتة – عمر الشيخ – أحمد ياسر عبد الوهاب – علي أحمد – خالد عبد الناصر – عمر طارق – أحمد خلف (بيبو) – عاصم مرعي – عمرو زهران – كريم حاتم – عمر هشام – أنس أسامة – وليد عبد الجواد – باتريك جاردنر.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر، الكندي روي رانا مديرًا فنيًا، أكاتشي أوكوبو مدربًا مساعدًا ومطورًا لأداء اللاعبين، وائل بدر مدربًا عامًا، محمد سليم مدربًا، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، أنس فهمي محلل أداء، محمد جمال مخطط أحمال بدنية، وليد أبو النور مخطط أحمال بدنية، أحمد يحيى طبيب، تامر كرارة طبيب، سامح صلاح وميدو ربيع إداريين، علي موسى مدلك، خالد حمدي ومعاز زيدان معايشة، وأحمد الصباغ مدير المنتخبات الوطنية.

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