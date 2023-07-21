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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر لناشئات كرة السلة يتأهل إلى كأس العالم

منتخب مصر تحت 16
منتخب مصر تحت 16 سنة ناشئات لكرة السلة

حجز منتخب مصر تحت 16 سنة ناشئات لكرة السلة بطاقة تأهله إلى كأس العالم رسميًا، بعدما نجح في الفوز على منتخب أنجولا في نصف نهائي بطولة أفريقيا بنتيجة 75-34.

 

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منتخب مصر يهزم أنجولا 

والتقى منتخب مصر بنظيره الأنجولي في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي بطولة أفريقيا، التي تستضيفها تونس في الفترة الحالية.

وقدم منتخب مصر للناشئات أداءً قويًا منذ البداية، ونجح في السيطرة على اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 44-23، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني الذي أنهاه وأنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 75-34.

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى كأس العالم في المكسيك، حيث يقضي نظام بطولة أفريقيا بتأهل البطل والوصيف إلى كأس العالم.

وتضم قائمة لاعبات منتخب مصر كل من: إنجي الغايش – خديجة عثمان – ملك الحملي – هنا الجولي – نادين نجيب – ياسمين الجمال – هيا الحلواني – هنا الباز – جودي الباز – حلا الوكيل – جودي الجوهري – ريناد طارق.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات تحت 16 عامًا، عماد الدين محمود مديرًا فنيًا، هاني حسن مدربًا عامًا، محمود يونس مدرب، نهال سعد مدرب معايشة، مها مجدي إداري الفريق، فاطمة جمال طبيب الفريق، جهاد سمير إداري، ماجد عباس محلل أداء، ومحمود فرج مخطط أحمال بدنية.

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