بعثة الزمالك تصل السعودية للمشاركة في البطولة العربية

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السعودية استعدادا للمشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الحالي.

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ويرأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

قائمة الزمالك المشاركة في البطولة العربية

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.