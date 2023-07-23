موعد مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية والقنوات الناقلة

يبحث جماهير الكرة المصرية والعربية، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد النصر السعودي في كأس الملك سلمان للأندية 2023.

ويستضيف ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية للأندية.

فيما أسفرت قرعة دور المجموعات للبطولة العربية عن وقوع الزمالك في المجموعة الثالثة، رفقة كلًا من النصر السعودي، الشباب السعودي، والاتحاد المنستيري التونسي.

موعد مباراة الزمالك ضد النصر في البطولة العربية للأندية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نادي النصر السعودي مساء 3 أغسطس 2023، في الجولة الثالثة من منافسات البطولة العربية للأندية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي

تذاع مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية للأندية 2023 عبر قنوات الكأس وSSC والكويت الرياضية وأبو ظبي الرياضية والعراقية الرياضية والجزائرية الثانية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ابوظبي الرياضية

قمر صناعي: عرب سات.

تردد القناة على نايل سات: 11526

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معامل الاستقطاب: افقي

تردد القناة على نايل سات: 12226

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚