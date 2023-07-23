بعثة الزمالك تطير إلى السعودية استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية

وصلت بعثة الزمالك، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل استعدادا للسفر إلى السعودية، للمشاركة في البطولة العربية.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الحالي، قبل السفر مساء اليوم.

قائمة الزمالك:

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستسافر إلى السعودية مساء اليوم الأحد للمشاركة في البطولة العربية.

قائمة الزمالك:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.