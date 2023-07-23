تحذيرات من موجة حارة في الجزائر.. تلامس الـ50 درجة

حذرت الأرصاد الجوية الجزائرية، في بيان لها اليوم الأحد، من موجة حر شديد تضرب البلاد خلال الفترة الحالية، إذ أنه من المتوقع أن تصل خلال هذه الموجة من ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر

وتعيش الجزائر حاليا تحت تأثير القبة الحرارية، والتي تتميز بضغط جوي مرتفع على شكل قبة يحمل هواء جد ساخن مستمر في الزمن.

وأوضح بيان الأرصاد الجوية الحزائرية، أن موجة الحر ستشمل 19 ولاية وتستمر حتى يوم الاثنين، وتضم الولايات المعنية بالتحذير الجزائر العاصمة وبومرداس والبليدة والمدية وتيزي وزو وبجاية والبويرة وعين الدفلى والمسيلة وميلة وقسنطينة وباتنة.

وكشفت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني لـ الأرصاد الجوية، أن الجزائر تتعرض لموجة من الحر بسبب تمركز مرتفع للضغط الجوي على بحر الابيض المتوسط محمل بهواء جد ساخن، وتكرار موجات الحر مستقبلا هو شئ عادي وطبيعي، وسيكون هناك تغيير في الفصول بفعل هذه الإحتباسات الحرارية.

وتم إصدار 3 تنبيهات من الدرجة الثالثة و10 تنبيهات من الدرجة الثانية تخص موجات الحر خلال شهر يوليو، بسبب مرتفع الضغط الجوي، وهناك العديد من الظواهر والتي يكون سببها التغيرات المناخية والإحتباس الحراري.