السياحة تأتي بقوة.. توقعات بوصول 15 مليون سائح

كشف أحمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة حول حالة السياحة في مصر مؤكدًا بأنها تعود وبقوة من خلال التوقعات بوصول 15 مليون سائح خلال العام الجارى، خاصة أن أكبر رقم وصل مصر عام 2010 وكان 14 مليون سائح.

يوسف: سنحقق رقماً لم يحدث من قبل بالنسبة لأعداد السائحين



وأوضح المتحدث باسم وزارة السياحة، فى تصريحات تلفزيونية بأنه في حالة إذا واصلنا هذا النهج سنحقق رقماً لم يحدث من قبل بالنسبة لأعداد السائحين، حيث لدينا 3 محاور رئيسية للوصول للمستهدف 30 مليون سائح، خاصة أن السياحة قيمة كبيرة.

وأضاف أحمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة أن الاستراتيجية تعتمد على مضاعفة الطيران 3 أمثال، والتجربة السياحة التي يخوضها السائح تكون أفضل، وتحسين مناخ الاستثمار مع القطاع الخاص.

