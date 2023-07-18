عضو غرفة السياحة طاهر عثمان: هذا الإجراء لا غنى عنه لجذب السياح لمصر

أوصى الخبير السياحي طاهر عثمان، عضو الغرفة السياحية المصرية، بمزيد من الإجراءات التي تخص صناعة السياحة في مصر، تنحصر أغلبها في المساهمة بجذب السياح الأجانب والعرب إلى المدن الأثرية والسياحية في السوق المحلي.

وقال إن وجود خطوط ورحلات طيران، وبأسعار تنافسية، فإن هذا يعني، مزيد من السياح لمصر، من بلدان مختلفه ووجهات متعددة، مشددًا على ضرورة تنشيط حركة الطيران، بكافة الوسائل الممكنة.

وأكد أن الطيران المباشر من وإلى المدن السياحية، مثل الأقصر وشرم الشيخ والعلمين، هو الحل الأمثل لدعم صناعة القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن رحلات السفر البرية، تهدر الوقت للسائح، وتتسبب في عزوفهم عن قضاء رحلاتهم في التجول داخل مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية .

وأشاد الخبير السياحي طاهر عثمان، بمقترح تدشين بروتوكول تعاون عربي، يشمل برامج ترفيهية للسياح، ويهدف إلى تسويق المقاصد السياحية، خاصة في مصر، باعتبارها أحد أهم الدول الرائدة في القطاع السياحي.

وأشار إلى دور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أحدث طفرة بشأن التوسعات في انشاء مطارات بمختلف المدن مثل مطار سفنكس والعلمين و برنيس والعاصمة الادارية الجديده و سانت كاترين.

واختتم طاهر عثمان كلامه، مطالبا بدعم السياحة بقوة وتدشين أسطول طيران كبير، سواء عن طريق عقد تحالفات أو شراكات أو تأجير، وأوصى بتنشيط طيران وسياحة الترانزيت في مصر .