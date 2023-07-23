أثارت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي حالة من الجدل الكبير بين رواد السوشيال ميديا بسبب وصيتها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك وتمنت أن يتم تنفيذها بعد وفاتها ومن ضمن وصيتها بأنها لا تريد صدقة جارية تقليدية وغير مستفاد بها، مثل توزيع المصاحف لأنها كثيرة في مصر، لكن ممكن وضع الأموال في بناء مسجد أو تخصيص كرسي متحرك في مستشفى.

ميار الببلاوي: جميعا سنموت كلنا لكن في ميعاد محدد غير معلوم

قالت ميار الببلاوي في وصيتها "الحقيقة التي نعلمها جميعا أننا سنموت كلنا لكن في ميعاد محدد غير معلوم، لذا أكتب هذا المنشور لرغبتي في فعل أمور معينة وأخرى أخاف من أن تحدث ولا أريد أن تفعل لمجرد أنها معروفة"

ميار الببلاوي: لا أريد صدقة جارية تقليدية مثل توزيع المصاحف لأنها كثيرة في مصر



وأضافت ميار الببلاوي الفنانة المعتزلة قائلة.." لا أريد صدقة جارية تقليدية وغير مستفاد بها، مثل توزيع المصاحف لأنها كثيرة في مصر، لكن ممكن وضع الأموال في بناء مسجد أو تخصيص كرسي متحرك في مستشفى أو إدخال المياه لمنزل يحتاجه أو بناء سقف لبيت فقراء"، وأضافت قائلة.. "صلاة الجنازة أهم من العزاء، وكلما زاد العدد تضاعف ثوابي فأرجوكم أن تصلوا علي ليس شرطا حضور العزاء، وأفضل أن يقام في المنزل أو مكان بسيط وباقي الأموال تخرج صدقة جارية".

ميار الببلاوي: مش عايزه صدقة جارية توزيع مصاحف لازمًا الأستفادة تكون كبيرة

ميار الببلاوي: اتركوا من يريد البكاء علي يفعل ذلك ويخرج كل المشاعر التي داخله



وواصلت ميار الببلاوي قائلة.. "الحديث عن كون البكاء على متوفى يعرضه للعذاب معلومة خاطئة، لذا اتركوا من يريد البكاء علي يفعل ذلك ويخرج كل المشاعر التي داخله، مفيش حاجه بتقول إن العياط معناه عدم رضا بقضاء ربنا، وأهم شيء للمرة الثانية هو الدعاء والصدقة فقط، لم يثبت أو يتفق عليه أن ثواب تنظيم “ختمة قرآن” يصل للمتوفى، لكن مثبت أن الدعاء والصدقة يصلانه، لذا رجاء لا تنظموا ختمة قرآن ولكن ادعوا لي في الوقت الذي كنتم ستقرأوان القرآن فيه".