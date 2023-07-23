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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طلعوا فلوس العزاء صدقة.. ميار الببلاوي تثير الجدل وتتصدر التريند

بوابة الوفد الإلكترونية

ميار الببلاوي الفنانة المصرية أثارت حالة من الجدل الكبير بين رواد السوشيال ميديا وتصدرت محركات البحث في مصر وذلك بعدما كتبت وصيتها بعد وفاتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتمنت تفيذها بعد وفاتها من خلال البنود التي كتبتها في وصيتها.

 

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ميار الببلاوي تمنت تنفيذ وصيتها بعد وفاتها والتي قالت فيها الآتي.. "الحقيقة التي نعلمها جميعا أننا سنموت كلنا لكن في ميعاد محدد غير معلوم، لذا أكتب هذا المنشور لرغبتي في فعل أمور معينة وأخرى أخاف من أن تحدث ولا أريد أن تفعل لمجرد أنها معروفة"

 

ميار الببلاوي: صلاة الجنازة أهم من العزاء

 

ميار الببلاوي أضافت بنود في وصيتها كالآتي.. "صلاة الجنازة أهم من العزاء، وكلما زاد العدد تضاعف ثوابي فأرجوكم أن تصلوا علي ليس شرطا حضور العزاء، وأفضل أن يقام في المنزل أو مكان بسيط وباقي الأموال تخرج صدقة جارية".

 


وواصلت الفنانة المعتزلة :”لم يثبت أو يتفق عليه أن ثواب تنظيم “ختمة قرآن” يصل للمتوفى، لكن مثبت أن الدعاء والصدقة يصلانه، لذا رجاء لا تنظموا ختمة قرآن ولكن ادعوا لي في الوقت الذي كنتم ستقرأوان القرآن فيه”.
 

 

طلعوا فلوس العزاء صدقة.. ميار الببلاوي تثير الجدل وتتصدر التريند

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