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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نانت يهزم أنجيه بهدف مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

 قاد مصطفى محمد، فريقه نانت للفوز على أنجيه بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

 وأحرز الدولي مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد والفوز في المباراة، عبر ركلة جزاء في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، ليفوز نانت.
 

 مصطفى محمد يستعد للموسم الجديد بقوة:


 ويسعى مصطفى محمد لتقديم موسم مميز مع فريقه نانت، بعدما انتقل إليه بشكل نهائي، قادمًا من صفوف جالطة سراي التركي، بعدما قضى اللاعب معهم موسمًا على سبيل الإعارة.

 وفعل نانت بند شراء مصطفى محمد من جالطة سراي بشكل نهائي، بناء على رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي. 

 يعتبر مصطفى محمد ثاني أكثر من ساهم بالأهداف في موسم نانت 2022/2023 برصيد 15 هدفًا، بعدما سجل 11 هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى في المسابقات كافة.
 

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