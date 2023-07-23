الوحدة الإماراتي يكشف تفاصيل إصابة عبدالله حمد

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، عن تفاصيل إصابه اللاعب عبدالله حمد في معسكر الفريق أبها إستعدادًا للموسم الجديد .

ونشر الوحدة الإماراتي بيان صحفي بخصوص تفاصيل إصابه اللاعب " عبد الله حمد " عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا:" عبدالله حمد يغادر إلى برشلونة لإجراء جراحة في القدم ".

أضاف:" يغادر اللاعب عبدالله حمد معسكر الوحدة في مدينة أبها السعودية متوجها إلى برشلونة الإسبانية، لإجراء جراحة في مشط القدم.

أكمل:" وتعرض حمد لكسر في مشط القدم خلال تدريبات "العنابي" استعداداً لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، على أن يحدد الجهاز الطبي فترة غيابه وبرنامجه التأهيلي في وقت لاحق".

أتم البيان :" ويتمنى نادي الوحدة الشفاء العاجل للاعبه، والعودة السريعة للملاعب".

في سياق مٌتصل، تقرر إلغاء مباراة الوحدة الودية أمام أهلي طرابلس الليبي، التي كانت مقررة مساء أمس السبت في مدينة أبها السعودية، استعداداً لخوض بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي تنطلق في 27 يوليو الجاري.

ويعود سبب إلغاء المباراة إلى عدم وصول الفريق الليبي إلى المملكة العربية السعودية في الموعد المحدد.