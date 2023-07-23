نصائح هامة للوقاية من نزيف الأنف في الصيف

تتعرض البلاد خلال الفترة الأخيرة من موجة ارتفاع درجات الحرارة، والتي تتسبب في عدد من المشاكل لمرض الجيوب الأنفية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود فرص للتهوية، كما ان الجلوس في الأماكن المكيفة والخروج منها للجو الحار أحد الأسباب في نزيف الأنف.

نصائح وزارة الصحة للوقاية من نزيف الأنف

ووجهت وزارة الصحة، عدد من النصائح للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة ومعاناة بعض المواطنين من حلالات صحية متقدمة كنزيف الأنف وبعض المشكلات الصحية الأخرى، وحددت الوزارة عدد من النقاط التي يجب تجنبها حتى لا نتعرض لحالات نزيف الأنف، والتي تزيد خلال الفترة الأخيرة بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت "الصحة"، في منشور توعوي، أنه هناك عدد من الإسعافات الأولية الضرورية للوقاية من نزيف الأنف، وبالأخص مع حالات ارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة الاخيرة، إذ أن الكثير من دول العالم تمر خلال الفترة الحالية بموجة شديد الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة والتي تشعر البعض بالاختناق.

وإليكم الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها خلال ارتفاع درجات الحرارة:

1ـ غسل الأنف بالماء البارد

2ـ تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

نزيف الأنف قد يثيره الضرر الميكانيكي المعتاد لتجويفه، لكن من الممكن أن يشير هذا النزيف إلى إصابة الجسم بأمراض خطيرة.